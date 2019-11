Multa millonaria a una financiera vinculada a Báez

La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una millonaria sanción a una financiera acusada de participar en el circuito de lavado de dinero que involucra al empresario Lázaro Báez, según se desprende de una resolución publicada este viernes.

Se trata de Financial Net SA, que fue multada por 417 millones de pesos por violar la ley N° 25.246, al no reportar como sospechosas las operaciones de parte de una de las firmas vinculadas a la causa “ruta del dinero K” que se tramita en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, pese a conocer su posible vinculación con maniobras delictivas de lavado de activos.

De acuerdo a la investigación que inició en julio de 2013 el fiscal José María Campagnoli, la compañía Helvetic Services Group trajo desde Suiza bonos de la deuda de Argentina y los vendió a través de Financial Net en el mercado de valores de Rosario. El dinero negro finalmente era transferido por medio de cheques de Helvetic, por una cifra de 208 millones de pesos, los cuales se depositaron en la cuenta de Austral Construcciones, la firma de Báez.

El órgano de administración estaba integrado por entonces por Miguel Arndt, Carlos Mocorrea, Eduardo Maza y Pablo Di Crosta.