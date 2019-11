Por una nueva norma, las aerolíneas podrán vender pasajes a $1

La Administración Nacional de Aviación Comercial (Anac) reglamentó ayer la venta de pasajes promocionales de las líneas aéreas, permitiendo que las compañías puedan vender sus tickets a $1, por ejemplo y que se hagan cargo de las tasas e impuestos.

“La medida habilita a las líneas aéreas a que puedan efectivamente vender un pasaje aéreo a $1 sin que el pasajero tenga que hacerse cargo de las tasas aéreas”, explicó el titular de la Anac, Tomás Insausti.

Detalló que “de esta manera se permite algo que hasta ahora estaba prohibido, con ciertas condiciones, como es la bonificación de tasas al pasajero, que se pueda realizar sin restricciones, porque la tasa la pagará igualmente la aerolínea”.

La norma fue reglamentada mediante la resolución 272, publicada ayer en el Boletín Oficial y apunta a transparentar un proceso de pago de tasas.

“La idea es que si una aerolínea decide vender sus pasajes a $1, pueda hacerlo de una manera transparente, y que eso quede reflejado de manera clara”, apuntó Insausti.

Aclaró que “normalmente las compañías venden promocionando hasta un 10 o un 20 por ciento del avión, pero esta reglamentación no pone límites a esa venta”.

“Ese límite está establecido por otra norma, que tiene que ver con la defensa de la competencia. Una compañía no puede realizar una venta a pérdida durante mucho tiempo con la finalidad de licuar a la competencia”, apuntó el funcionario.

“En esos casos, si se realiza una denuncia de parte de una aerolínea que considera que se está ejerciendo una competencia desleal, se inicia una investigación y de comprobarse la irregularidad se sanciona”, remarcó.

Insistió en que “la resolución que emitimos hoy no implica ningún tipo de restricción a la venta de pasajes” y en que “la regulación de la actividad comercial va por otra vía”.