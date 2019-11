El intendente de Salta será el nuevo gobernador

El intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz, fue elegido ayer gobernador de la provincia al obtener 53,84% de los votos (376.660), sobre el candidato del Frente de Todos, el diputado nacional Sergio Leavy, que alcanzó 183.083 votos, que implican un 26.13%.

"Empieza a escribirse una nueva historia en Salta, y espero que sea la mejor", expresó Sáenz al hablar en el salón Joaquín Castellanos del hotel Alejandro I, en el centro de la capital salteña tras conocerse los resultados del comicio desarrollado con Boleta Única Electrónica, lo que aceleró los trámites de conteo.

Allí, el gobernador electo y sucesor de Juan Manuel Urtubey indicó que "no debemos permitir que esa grieta que duele, lastima y separa a los argentinos se encuentre en Salta".

"Acá no hay vencedores ni vencidos, hay un pueblo salteño que ha tomado la decisión de que trabajemos juntos, que dejemos de pelearnos entre los políticos y peleemos por los problemas que afectan a la gente, que son la pobreza, la falta de empleo, la inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes", sostuvo.

Por otro lado, expresó que "nunca buscamos la bendición de nadie, solamente la del pueblo salteño", al tiempo que señaló que "nos espera un gran desafío y una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas".

Escrutado el 99,36% de las mesas habilitadas, Sáenz obtuvo 376.660 votos, o sea un 53,84% , mientras Leavy logró 183.083 votos, es decir el 26.13%.

Detrás de Sáenz y Leavy se posicionó el diputado nacional Alfredo Olmedo, del Frente Olmedo Gobernador, que obtenía 107.773 votos, o sea un 15,38%.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), con Pablo López como candidato, alcanzaba los 16.984 sufragios, el 2,43%, mientras que Elia Fernández, del Frente Grande, llegaba a los 15.945 votos, el 2,28%.

De esta manera, Sáenz se convirtió en el sucesor de Urtubey, quien cumplirá el 10 de diciembre 12 años de gestión y que para hoy invitó al gobernador electo a conversar "para iniciar la transición".

"El soberano, el pueblo, claramente se expresó en esta elección. Ha decidido que -en octubre-, en las categorías nacionales haya ganado el Frente de Todos, y en las categorías ejecutivas se expresó por el frente que conduce Gustavo Sáenz, a quien ya hablé y felicité", dijo Leavy.

Por su parte, el compañero de fórmula de Sáenz, Antonio Marocco, expresó esta noche que "habló el pueblo de Salta", y agregó que la provincia "ya tiene a su futuro gobernador. Acá está Gustavo Sáenz".

En la capital salteña, la candidata del Frente Sáenz Gobernador, la actual diputada provincial Bettina Romero, se convirtió en la primera mujer en llegar a la Municipalidad de Salta, con 148.862 votos, que significan el 52,61%, escrutada la totalidad de las mesas.

"Este triunfo es de todos", dijo Romero, hija del senador nacional y ex gobernador Juan Carlos Romero.