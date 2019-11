Lacunza sobre la deuda: “No hay un problema de solvencia, con extender el plazo sería suficiente”

Hernán Lacunza, hace un poco más de 3 meses, desembarcó al frente del Ministerio de Hacienda para hacerse cargo de una crítica situación económica. Evita hacer balances porque considera que “no es momento de polemizar sino de cooperar”, en pos de llevar adelante una transición ordenada. En este sentido, ofreció “ir en una misión conjunta para avanzar en la negociación con los acreedores y el FMI”. Admite que los contactos con el equipo económico han sido “breves y telefónicos”.

“Argentina no tiene un problema de solvencia sino de liquidez. La relación deuda/PBI ronda el 70%, no es una deuda demasiado abultada en términos del producto. Tiene un problema de liquidez porque Argentina no tiene acceso al crédito. Diría que un desafío más o menos rápido de Argentina es volver al crédito voluntario y esto implica una negociación de la deuda, a mi juicio, en términos voluntarios y rápidos. Cuando digo rápido no quiere decir en un mes pero tampoco en 10 meses, si bien hay recursos para la transición y más allá, una de las prioridades es la de recuperar el crédito porque sino los próximos 4 años serán de administrar escasez”, dijo.

“El nivel de deuda en el 2015 era del orden del 49% del PBI y 52% si se incluye a holdouts. En monto era unos USD 240.000 millones y hoy es de USD 310.000 millones, pero esa suba de USD 70.000 millones no es otra cosa que déficit fiscal de todo el periodo más los holdouts, para lo que se emitieron unos USD 10.000 millones de dólares. El déficit fiscal era de USD 60.000 millones”, explicó al diario Ambito Financiero.