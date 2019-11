Fernández: “No podemos pagar en las condiciones que está la economía”

Entrevistado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para el canal Rusia Today, Alberto Fernández brindó fuertes definiciones sobre la deuda con el FMI y la capacidad de pago del país, las decisiones económicas del gobierno de Mauricio Macri, la crisis en Chile y la integración latinoamericana.

El presidente electo también se ocupó del rol de la prensa y la Justicia en la Argentina y América Latina. En ambos casos, para identificarlos como herramientas de presión y lobby de los sectores de poder.

En el caso de los tribunales, ubicó como víctimas de “la manipulación del poder” en los tribunales a Lula da Silva en Brasil, a Milagro Sala en la Argentina, y al propio Correa, en Ecuador, entre otros casos.

Mientras, por un lado, Fernández insistió con que la Argentina siempre pagó sus deudas, por el otro, advirtió: “El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina”.

Asimismo, se refirió al crédito otorgado a la gestión de Mauricio Macri por el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares y lo dimensionó en que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo ese organismo.

Reforzó sus alusiones críticas al referirse a la pobreza y subrayó que la Nación enfrenta problemas de magnitud.

Sobre los medios de comunicación, Fernández sostuvo que “la relación de la prensa con el poder siempre es conflictiva”.

“La prensa se convierte en un sistema de lobby de grupos empresarios. Hay grupos empresarios que tienen un apéndice dedicado a lo mediático y que usan ese apéndice para defender estos intereses en verdad”, indicó.

Fernández tampoco pasó por alto la crisis que enfrenta Chile hoy. “Uno miraba la desigualdad que había en Chile, y decía: ‘El milagro chileno no es la economía de Chile, el milagro de Chile es la paciencia de los chilenos’”. También se refirió a la integración latinoamericana, que será uno de sus objetivos en política exterior. “América Latina vive un proceso de desintegración creciente. Está todo disperso, nos han dividido peligrosamente. La unidad del continente es el modo de enfrentar la globalización”, dijo.