Fraude en la obra pública: De Vido se negó a declarar

Julio De Vido se negó a prestar declaración indagatoria ayer en el juicio por fraude en la obra pública a raíz de la presunta concentración de la misma en manos del empresario santacruceño Lázaro Báez.

“Declararé en el momento oportuno”, expresó el ex ministro de Planificación Federal tras informar prestará declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2 desde la Unidad 31 de Ezeiza y mediante videoconferencia con la sala de audiencias de Comodoro Py.

“En el día de la fecha no voy a contestar a declarar y no voy a contestar preguntas”, advirtió el ex funcionario.

Tras negarse a declarar, De Vido se levantó del lugar donde había iniciado la videoconferencia y solamente manifestó un “buenos días” a los jueces antes de dar por finalizada su intervención, según informó la agenda Noticias Argentinas.

Otro de los que se negó a declarar fue el ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Abel Fatala. En tanto, si bien la indagatoria de Báez estaba programada para el próximo lunes, por pedido de la defensa para poder prepararla mejor se pospuso para el 25 de noviembre. Según la misma, el empresario necesita concentrarse en estos días en la indagatoria que tiene prevista en el juicio por la ruta del dinero K.