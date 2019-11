Macri y Vidal, primera reunión post urnas a solas

El presidente Mauricio Macri recibió en su despacho de Casa Rosada a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, tras las reuniones que la mandataria mantuvo con los intendentes de Juntos por el Cambio y el gobernador electo por el Frente de Todos, Axel Kiciloff, para comenzar con la transición política.

El encuentro entre ambos, que se prolongó por una hora y media y no fue anunciado oficialmente en la actividad presidencial, fue el primero "a solas" tras la derrota electoral de ambos el domingo pasado ante los candidatos del Frente de Todos.

Según se supo, Macri y Vidal analizaron la situación partidaria tras los comicios, ya que más de sesenta intendentes del distrito pertenecen a Juntos por el Cambio.

La gobernadora venía de participar de una reunión del Foro de Intendentes de Cambiemos, en la localidad platense de Gonnet, en la que los jefes comunales plantearon la necesidad de "fortalecer el espacio" de cara al futuro.

En declaraciones a la prensa, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, precisó tras esa reunión que a partir de los resultados del domingo queda "un espacio donde ya no hay una gobernadora que nos represente a todos".

En ese sentido, sostuvo que la vocación de los más de sesenta dirigentes es conformar "una mesa amplia con presencia de intendentes y de legisladores" que intervenga en la relación política con el nuevo gobierno de Axel Kicillof.

La Gobernadora y el Presidente se habían visto el lunes pasado, también en Casa Rosada, en lo que fue la última reunión de la Mesa de Acción Política, en la que también participaran otros referentes del oficialismo como la diputada nacional Elisa Carrió, quien anunció luego de ese encuentro su "retiro" de la política.

Un rato antes, había ingresado por la explanada de Casa Rosada para reunirse con el Presidente el ministro de Seguridad bonaerense y diputado nacional electo, Cristian Ritondo, pero no participó del encuentro entre Vidal y Macri, según precisaron a Télam fuentes gubernamentales.

Ritondo

Vale señalar, Mauricio Macri le dio el aval a Cristian Ritondo para presidir el bloque del PRO en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, cuando el actual oficialismo pase a ocupar el rol de oposición a nivel nacional. Fue en una reunión en la Casa Rosada, antes de que llegara María Eugenia Vidal para encontrarse con el Presidente.

Ministro de Seguridad bonaerense, Ritondo encabezó la lista por la provincia de Buenos Aires y tenía reservado el lugar de Emilio Monzó, al frente de la Cámara, en el caso de que Macri consiguiera la reelección. Ahora el presidente lo impulsó para el bloque. El PRO en Diputados era presidido por Nicolás Massot, a quien luego reemplazó Alvaro González, hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Ritondo habló con el jefe de Gobierno porteño antes de pasar por el despacho de Macri.