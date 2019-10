Revocan dos procesamientos a Cristina y confirman uno

La Cámara Federal porteña revocó dos procesamientos que pesaban sobre la ex presidenta, senadora nacional y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en sendos expedientes vinculados al caso de los “cuadernos de las coimas” (GNL y Corredores Viales), y le confirmó uno relacionado con la supuesta cartelización de obra pública, informaron fuentes judiciales.

De las tres resoluciones dictadas ayer por el tribunal de apelaciones, en dos se dispuso la falta de mérito para la ex mandataria: una en la causa que investiga supuestos sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), y la otra en la del supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante el gobierno kirchnerista.

La causa de sobreprecios en la importación de GNL fue la invocada por el juez federal Claudio Bonadio para sugerir una supuesta conexidad con el caso de los “cuadernos” -en el que se investiga una supuesta asociación ilícita orientada a recaudar fondos ilegales desde lo que fue el Ministerio de Planificación Federal- y poder quedarse con ese expediente en lugar de enviarlo a sorteo.

En ese sentido, al dictarle la falta de mérito a la senadora, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -de la Sala I- sostuvieron que por ahora no hay elementos para acreditar que “la operatoria ilícita relacionada con el GNL haya estado inmersa en la estructura organizada con fines recaudatorios” y descripta en la causa de los cuadernos.

El expediente de la cartelización de la Obra Pública es el que se inició con los dichos del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, quien como arrepentido de la causa de los cuadernos había reconocido que organizó la pata empresaria para manipular las licitaciones.