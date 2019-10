Pichetto quiere consolidar Juntos por el Cambio

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, declaró que cuando deje el Senado, el 10 de diciembre, trabajará para que la coalición se convierta en “una fuerza de centro democrático que sea un espacio permanente”, y subrayó que con el resultado de las generales quedó claro “el liderazgo” del presidente Mauricio Macri.

“Este espacio hay que consolidarlo y yo voy a estar ahí. Es un lugar donde me han respetado y donde he desarrollado mis ideas con libertad”, afirmó el senador nacional.

Para el senador nacional, “nadie puede discutir del liderazgo” del presidente Mauricio Macri ratificado el domingo con el caudal de votos obtenido por el frente gobernante, y consideró que “hubo un cambio sustancial” en la campaña del oficialismo que hizo que el mandatario “se reencontrara con la gente”.

“Son las decisiones populares las que determinan los liderazgos y nadie puede discutir que ese liderazgo lo tiene Mauricio Macri”, subrayó.

Pichetto sostuvo no obstante que en adelante habrá que encarar en el espacio “un diálogo más horizontal” con sectores del peronismo y del radicalismo que integran la coalición, y declaró que “hay dirigentes muy fuertes” a los que “hay que escuchar”, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.