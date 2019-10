Mauricio Macri reconoció la derrota y lo invitó a desayunar a Alberto Fernández para negociar la transición

Los primeros resultados oficiales ubican al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, como ganador de las elecciones presidenciales. El compañero de fórmula de Cristina Kirchner logró la victoria en primera vuelta y así evitó ir balotaje contra Mauricio Macri.

A partir de las 21, el ministro Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa en la que comunicó que se habían escrutado más del 60% de las mesas y que el postulante kirchnerista había obtenido el 47,21%, mientras que el oficialismo registró el 41,42%.

Posteriormente, cerca de las 22:30, fue el mandatario presidencial quien reconoció la derrota. Junto a Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Estado expresó: “Primero quiero felicitar a todos los argentinos que concurrieron a votar, tuvimos una elección con altísima asistencia”.

Y posteriormente felicitó a Alberto Fernández, a quien invitó a compartir un desayuno. “Acabo de hablar con él, lo invité a desayunar mañana a la Casa Rosada. Esto es por la Argentina. Necesitamos una transición ordenada. Acá lo único importante es el bienestar de los argentinos“, reveló.

“A los que no nos votaron, les quiero decir que en mí siempre van a encontrar una persona que cree en diálogo y el respeto. Siempre voy a poner el bien común por encima de cualquier cosa”, señaló y añadió: “Tenemos que cuidar lo que hicimos estos años, que son cosas que nos dijeron que eran imposibles y son muy valiosas. Y no hablo solo de las obras, me refiero a otra cultura de poder, a otra forma de relacionarnos”.

Y, finalmente, concluyó: “Los argentinos aprendimos mucho. Y lo que viene también va a ser un aprendizaje. La Argentina que viene nos necesita a todos poniendo lo mejor de cada uno. Esto recién comienza y estamos más juntos que nunca por el país que soñamos”.