Los mercados, a la espera de señales

El comportamiento del dólar y el mercado luego de las elecciones "va a depender mucho del mensaje" que brinde el ganador de las elecciones en un contexto en el que es "inevitable" profundizar los controles cambiarios, coincidieron hoy economistas.

La directora ejecutiva de Elypsis, Victoria Giarrizzo, consideró que lo que suceda el lunes "va a depender mucho del mensaje que dé quien resulte electo".

"El mercado fue descontando posibilidades, como un ajuste mayor en controles cambiarios. Podríamos llegar a tener una semana no tan histérica como fue la última", pronosticó.

Sin embargo, aclaró que "hay decisiones que va a tener que tomar cualquiera de los que gane" y argumentó: "Esta salida de depósitos en dólares es insostenible: hoy quedan no mucho más de 7 mil millones de dólares líquidos para intervenir en el mercado y hay que llegar a diciembre y el año próximo".

Así, aseguró que es "inevitable" profundizar el control de cambios. Evaluó que hubo "cierta irresponsabilidad" en no haberlo hecho antes y puntualizó que ello fue porque "esa decisión podía ser costosa en materia de votos". Giarrizzo recomendó "salir a generar confianza" y alertó que se debe "ser muy prudente con las medidas".

Por su parte, el economista Juan Carlos de Pablo destacó que la economía estará pendiente de los resultados electorales, mientras indicó que habrá expectativas por "la señal" que mande quien resulte ganador.

Al analizar que la Argentina es un país con crisis recurrentes y señalar al déficit fiscal como una de las cuestiones a resolver, entre otros puntos, de Pablo afirmó: "La toma de decisiones siempre es prospectiva".

"La señal que necesitamos es la del presidente electo", resaltó de Pablo y remarcó: "Las decisiones que yo tome el lunes van a depender de la señal que se mande".

"Vamos a saber si hay balotaje, que será una música, o si Alberto Fernández será presidente electo, que será otra música. En este último caso, voy a chequear si el presidente electo actúa como tal. El lunes vamos a depender de sus señales", insistió.