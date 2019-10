Investigan el patrimonio de Carlos Saúl Menem

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la realización de un peritaje contable sobre el patrimonio del ex presidente y actual senador Carlos Menem (89) en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que lleva abierta unos 15 años, indicaron fuentes judiciales.

La magistrada requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, la realización de la pericia que abarcará también a la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, a su hija Zulemita, y a miembros de su entorno.

La causa por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente se inició en 2004 como un desprendimiento del expediente por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador por el que Menem había sido condenado, pero finalmente fue absuelto por una decisión de la Cámara de Casación que entendió que el juicio se extendió por fuera de lo que se conoce como “plazo razonable”. El expediente está radicado en el Juzgado Federal Nº 5 que supo estar a cargo del ex juez federal Norberto Oyarbide.