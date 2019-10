Matías Kulfas alertó que no hay otra alternativa que renegociar con el FMI

El economista del Frente de Todos Matías Kulfas subrayó que "no hay otra alternativa" que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras sostuvo que "ningún país se desarrolla con la especulación financiera".

"Por el camino del endeudamiento externo, el país nunca ha tenido resultados positivos. Una cosa es pretender resolver algo puntual con financiamiento o financiar una obra de infraestructura. No está mal tomar deuda. El tema es cuando se genera un desequilibrio externo de esta magnitud", resaltó.

"Ningún país se desarrolla con la especulación financiera", cuestionó y consideró que no hay otra alternativa" que renegociar la deuda con el FMI porque "el país entró en un default parcial". Kulfas indicó que "se ha agotado la mayor parte de los recursos del programa al punto que se suspendió el desembolso de septiembre", y criticó que el programa financiero "ha fracasado".

Las tarifas

Respecto de las tarifas, puntualizó: "Lo que va a hacer que las tarifas puedan no solo dejar de subir, sino empezar a bajar en términos reales, es que Vaca Muerta se desarrolle en escala". Por ello, aseguró que es "fundamental garantizar la inversión", al tiempo que estimó: "Cuando lleguemos a una baja muy significativa del costo del gas, las tarifas van a bajar".

"Hay que generar un esquema en el que se asegure a los hogares más pobres una tarifa social bien hecha y hay que tener una buena tarifa para las pymes porque es imposible pensar que van a producir con una tarifa que aumente los costos de manera muy significativa", destacó.

Con respecto al dólar, remarcó: "La Argentina necesita tener un tipo de cambio que sea competitivo y sobre todo que se mantenga en niveles estables". En ese sentido, Kulfas insistió que “el dólar a 60 pesos, si uno lo mira desde la competitividad, es razonable. El gran problema es que el mercado está inestable, lo cual tiene que ver con la falta de confianza que ha generado este Gobierno".

Salarios e inflación

Por otro lado, afirmó: "Los salarios le tienen que ganar a la inflación. Ese es el gran objetivo", mientras analizó que "el problema es que la Argentina tiene que generar un esquema de salarios y precios que permita que ello sea posible".

"La manera efectiva es cortar la inercia inflacionaria de los últimos años, generando un acuerdo de salarios y precios con todos los sectores", evaluó el integrante del espacio opositor.

Al ser consultado sobre un eventual Gobierno de Alberto Fernández, señaló: "Imagino una situación compleja porque lo que deja el Gobierno de Mauricio Macri es verdaderamente complicado", aunque subrayó que "luego del inicio, en el que habrá que ordenar esa situación, será un Gobierno que permitirá recuperar el crecimiento económico".

En tanto, rechazó nuevamente la posibilidad de poner en marcha una reforma laboral y argumentó que "no hay ninguna evidencia empírica que asegure" que esa iniciativa "en los términos que suele ser planteada, va a mejorar el empleo, sino todo lo contrario".