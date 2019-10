“Tenemos que dar vuelta la elección”, pidió Macri

El presidente Mauricio Macri encabezó un acto multitudinario frente al Obelisco porteño, donde afirmó que las elecciones del 27 de octubre definirán "el futuro del país por muchos años" y profundizó la confrontación con el kirchnerismo, con el objetivo de forzar un balotaje y mantener vivas las chances de ser reelecto.

La "Marcha del Millón" no alcanzó a reunir esa cantidad de gente, pero en el comando de campaña de Juntos por el Cambio dejaron trascender que unas 600 mil personas se acercaron al Obelisco, mientras que en el lugar podía observarse que la concentración más fuerte llegó hasta la calle Viamonte, a tres cuadras del monumento porteño.

"Todos sabemos que el domingo 27 es la elección real y no es cualquier elección: es la que define el futuro por muchos años", subrayó Macri y agregó: "Lo que se define es mucho más que si gana un candidato u otro, se define en qué país vamos a vivir. No se trata de mí, se trata de ustedes".

"No caigamos en espejismos, en las mismas promesas vacías de los que tantas veces nos defraudaron", arengó el mandatario y, en una alusión a la gesticulación con el dedo índice que le reprochó a Fernández durante el debate del 13 de octubre, agregó: "No aceptamos que los que destruyeron el país ahora nos digan con el dedo en alto que ellos son los que saben".

En el mismo sentido, el jefe de Estado remarcó: "No nos vamos a quedar callados viendo como nos roban el futuro, ya lo vivimos muchas veces, con deditos, con atril, con canchereada, con soberbia, con esa forma de concebir el poder que muchos argentinos rechazamos. ¡Basta de eso!".

Llamado a votar

Acompañado en el escenario por su esposa, Juliana Awada, y por su compañero de fórmula, el senador peronista Miguel Angel Pichetto, renovó su convocatoria a votar porque, insistió, la próxima elección tiene que ser la de mayor concurrencia desde la de 1983, en la que se impuso Raúl Alfonsín y determinó el regreso de la democracia.

El jefe de Estado, candidato a la reelección, añadió que “tenemos que reconocer que somos una mayoría que muchas veces miró al silencio, a veces hasta con miedo, creyendo que la política era algo que había que mirar de lejos, que mejor no meterse porque nunca iba a cambiar. Y sin darnos cuenta fuimos regalando espacios, dejando el país en manos de unos pocos que se creyeron dueños del Estado y de lo público, que fueron por todo y hasta por nuestra libertad”..

Macri destacó que "por suerte fuimos despertando, juntándonos, alzando la voz y diciendo basta". Y resaltó que "así se van formando las revoluciones, con pequeñas rebeliones de gente que se va juntando".

De todas maneras, o volvió a ensayar una autocrítica al indicar que "los problemas" que tuvo que afrontar su administración "fueron mucho más difíciles de lo que pensábamos y mucho más profundos de lo que imaginábamos. Y resolverlos lleva tiempo y ustedes lo saben".

Además, recalcó que los comicios del domingo 27 serán "la elección real" y volvió a diferenciar: "No es cualquier elección, es la que define nuestro presente y futuro por muchos años. Por eso quiero decirles a todos ustedes, a los que marcharon en todo el país, a los que miran por televisión, por celular, que hay que transformar esta energía en acción para convencer. Tenemos que salir a convencer a aquellos que todavía están dudando".