El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que "todo lo que dice Macri es mentira" y consideró que la gente que concurre a las marchas del oficialismo "ve una plaza llena y después llega a su casa y tiene la heladera está vacía".

A horas del debate presidencial en el que volverán a cruzarse, repasó algunas de las afirmaciones del mandatario durante el encuentro del 13 de octubre pasado y evaluó que "alguien que tenga idea de lo que pasa en su gobierno no dice las cosas que dice Macri, es un nivel de ignorancia llamativo".

"Habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40% y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo lo que dice es mentira", disparó el candidato peronista.

El dirigente también se refirió a las medidas económicas que adoptó el Presidente luego de la derrota que sufrió en las primarias de agosto y señaló: "Me cansé de que él mienta, de que diga que acordaba las cosas conmigo, por eso no hablé más".

Fernández insistió en la necesidad de encontrar solución al problema de la pobreza y criticó nuevamente que la Argentina "puede producir alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a 15 millones de pobres", tras lo cual subrayó: "El problema del hambre no es de Alberto Fernández o de Macri, es de todos los argentinos".

"Nos esperan tiempos difíciles. Sé lo que me espera. Nos dejan tierra arrasada", advirtió el candidato presidencial del Frente de Todos, quien además reconoció que el país "tiene un tercio" de la gente "muy enojada con el peronismo" y les pidió "que confíen".

En otro orden, el candidato acusó al Presidente de haber "liberado" el dólar después de las primarias por haberse "enojado" con la derrota y también de haber "vulnerado leyes permanentemente".