Nuevo apoyo del FMI al plan económico del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su apoyo al programa económico y al plan monetario del gobierno argentino, ratificó que está dispuesto a apoyar al país y enfatizó que aguarda la resolución de las elecciones nacionales para tener una “mejor visibilidad” de las políticas fiscales de las autoridades electas.

Así lo manifestaron altos funcionarios de ese organismo tras una reunión de máximo nivel celebrada en Washington con funcionarios argentinos en la que se analizó la marcha del programa acordado entre la Argentina y el FMI.

Al cónclave asistieron la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el subdirector David Lipton y el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, mientras que por la Argentina estuvieron el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.

Lacunza, a la salida del encuentro, manifestó que “fue una buena reunión constructiva, todos los puentes están abiertos, el diálogo es permanente, el programa siguen en curso y se está cumpliendo”.

Por su parte, Georgieva expresó en su cuenta de Twitter: “Reiteré nuestro fuerte compromiso de ayudar a Argentina y nuestro apoyo a las políticas que allanan el camino para una mayor estabilidad y un crecimiento inclusivo y duradero”.

Más tarde, Werner puntualizó que “cuando haya un gobierno electo, esperaremos una propuesta de políticas públicas y fiscales para evaluarlas de manera integral y poder dar una respuesta sobre la sostenibilidad del programa económico”. En una conferencia de prensa en la Asamblea Anual del organismo, Werner resaltó que “el programa continúa, es prematuro hablar o hacer una evaluación tan tajante sobre si el programa funciona o no. A esta altura es temprano entrar en este tipo de cuestiones”. El director del área manifestó que “fue una reunión que tocó a grandes rasgos los detalles que se han estado trabajando sobre la evolución reciente de la economía y de las medidas implementadas a fin de agosto y a comienzos de septiembre”.

Werner subrayó que “estamos esperando la resolución del proceso electoral, cuando tengamos mejor visibilidad, vamos a tener una respuesta adecuada.

En referencia a la decisión adoptada sobre el control de cambios, Werner declinó dar precisiones y se limitó a decir que “de manera aislada hablar sobre un instrumento en particular no es bueno, esperamos el proceso electoral para saber cuales serán las lineas principales de la política económica”.

Lacunza en una teleconferencia desde Washington al Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata, sostuvo que “la reunión fue el epílogo de las reuniones de trabajo de estos dos días. El Fondo reconoce públicamente que la Argentina ha cumplido con todos sus compromisos fiscales, monetarios, cualitativos, cuantitativos”.

“El programa está vigente. Había empezado a ver sus resultados, quizás más tarde de lo pensado”, acotó el funcionario.