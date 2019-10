“El Círculo Rojo dio todo por terminado el día de las PASO”

En el cierre del Coloquio Idea, el presidente Mauricio Macri se mostró confiado en lograr la reelección y dejó un comentario que pareció una crítica a los empresarios que lo estaban escuchando desde Mar del Plata.

“Sé que hay muchos escépticos, en especial en el Círculo Rojo, que dieron por terminado todo aquel día de las PASO. Pero yo creo que los argentinos entendimos que volviendo atrás no vamos a solucionar los problemas del futuro”, lanzó, al hablar a través de videoconferencia, minutos antes de encabezar una nueva marcha del “Sí, se puede” en Corrientes.

Pese al resultado de las Primarias y las encuestas que lo dan claramente abajo de Alberto Fernández, el Presidente dio por hecho que tendrá un segundo mandato después del 10 de diciembre.

“Soy optimista, el 27 (de octubre) vamos a ir al balotaje y vamos a ganar la elección”, afirmó el jefe de Estado. Y argumentó su posición: “Noto que cada vez somos más los argentinos que nos damos cuenta de que trayendo problemas del pasado a los problemas que aún no hemos resuelto no vamos a mejorar, sino que vamos a empeorar. Así que estamos todos para ratificar el rumbo y trabajar más juntos que nunca”.

Al hacer un balance de su gobierno, Macri dijo que, “viendo en retrospectiva”, subestimó “la dificultad de lo que es erradicar la inflación en nuestro país y lograr consensos al rededor de eso”.

“Vimos muchos discursos pero a la hora de la verdad, en los debates en el Congreso ha sido muy difícil llegar a acuerdos para bajar el gasto y ha sido muy fácil encontrar acuerdos para aumentar impuestos”, añadió.

El Presidente remarcó que “todavía nos falta un acuerdo más profundo de cómo tener una economía más ordenada, estable, después de 80 años de inflación y la falta de equilibrio fiscal que nos ha impedido crecer, generar empleo, reducir la pobreza”.

“Luego de las elecciones habrá espacio para lograr un acuerdo” entre los distintos partidos políticos para alcanzar una macroeconomía equilibrada, dijo Macri y advirtió que “la necesidad de tener equilibrio fiscal es algo que ahora dicen hasta los partidos opositores, los gobernadores”.

Armas

Por otra parte, Macri propuso ayer “prohibir” la compra y utilización de armas de guerra por parte de civiles, al sostener que su comercialización “solo beneficia a las mafias y a los delincuentes”.

Como parte de sus iniciativas en caso de ser reelecto, el mandatario publicó en Twitter una de sus 30 propuestas, bajo el hashtag #PropuestasNuevaEtapa.

Allí señala que “hoy la ley permite comprar armas capaces de atravesar chalecos antibalas y puertas blindadas” y esto “solo beneficia a las mafias y a los delincuentes”.

“Vamos a prohibirlas por completo”, prometió el Presidente.

Y amplió su explicación: “Vamos a prohibir que los civiles compren o importen, tengan consigo o en sus casas, fabriquen y utilicen armas de guerra”.

“Son un peligro para las familias y para las fuerzas armadas”, sostuvo.