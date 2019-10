Dietrich apuntó al kirchnerismo por las restricciones en el Palomar

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, afirmó ayer que la restricción de uso del aeropuerto de El Palomar responde a “cuestiones claramente políticas” que adjudicó al “kirchnerismo” y a un sector sindical.

En una recorrida de las obras en la estación aérea de Corrientes, junto con el gobernador, Gustavo Valdés, el ministro Dietrich expresó que “esto atiende a cuestiones claramente políticas”.

“Lamentablemente, el kirchnerismo y cierto grupo de sindicatos siempre se han resistido a que el interior esté más conectado, a que haya más competencia”, dijo Dietrich ayer en una rueda de prensa en Corrientes.

Y señaló que “nos han puesto esta piedra en el camino, lamentablemente con un fallo de la Justicia difícil de entender”.

El funcionario aseguró que “uno de los compromisos que asumió para su próximo gobierno Mauricio Macri es duplicar la cantidad de pasajeros que viajan en el interior del país en avión”.

Subrayó que “es un objetivo muy ambicioso para el que encontramos las restricciones de El Palomar como una seria dificultad y es muy importante que se revierta, si no esto lamentablemente no va a poder avanzar”.

Dietrich destacó que “se cumplen todos los requisitos de los organismos internacionales, no hay ningún problema con el ruido” en la estación aérea del conurbano bonaerense, desde donde parten y a donde llegan vuelos de las compañías de bajo costo con rutas de cabotaje.

“Todos los aeropuertos de Argentina, que son muchísimos, operan 24 horas y sOlo hay una restricción en el El Palomar, donde limitan a que durante nueve horas del día no funcione”, recordó el jefe de la cartera de Transporte.

Dietrich calificó a la situación que se dio en torno a ese aeropuerto bonaerense como “algo inentendible ya que tenemos todas las mediciones de sonido, los vecinos de El Palomar no tienen ningún problema y hay muchísima gente que trabaja ahí”.

Asimismo, expresó su expectativa de que el fallo de la jueza federal Martina Forns sea revertido “en la próxima instancia, que es la Cámara, porque es muy importante para el interior de nuestro país que siempre ha estado descontecado, con pasajes muy caros que hacían imposible que la gente viaje, y también por el empleo que genera”.

Dietrich en Corrientes participó de una verificación de obras en la autovía sobre la Ruta Nacional 12, junto con Valdés y los candidatos a diputados nacionales de la alianza ECO+Juntos por el Cambio, Jorge Vara e Ingrid Jetter. A su vez, el mandatario provincial anticipó que hoy Macri recorrerá diversas localidades en el marco de una agenda de trabajo que culminará con la marcha del “Sí, se puede”, a desarrollarse desde las 17 en la costanera capitalina.