“Ya empezaron a perseguir a periodistas”

"Ya se creen, equivocadamente, que ganaron y ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir. No, no queremos más ese tipo de Argentina. Lamentablemente no cambian más, son así", sostuvo ayer en Saenz Peña, Chaco, el presidente, Mauricio Macri al referirse al informe de una comisión que analizó publicaciones periodísticas en el marco de una causa judicial.

Se trata de la causa llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla, quien entregó a la Comisión Provincial de la Memoria, de Buenos Aires, para que analice si en las notas periodísticas del editor de Clarín Daniel Santoro y los chats telefónicos entre el falso abogado Marcelo D'Alessio y otros periodistas había "operaciones de acción psicológica".