Macri en Río Cuarto: "Amagamos, pero no volvemos al pasado"

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy bajo una persistente lluvia la marcha del "Sí, se puede" en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, primera parada de su jornada proselitista antes de visitar Villa Carlos Paz y donde volvió a apuntar contra su rival Alberto Fernández, al enfatizar: "Amagamos, pero no volvemos al pasado".

Desde la plaza Roca de Río Cuarto el candidato de Juntos por el Cambio ratificó su convicción de que podrá "dar vuelta esta elección" tras la derrota que sufrió en las primarias de agosto y aspirar a su reelección en un balotaje, al tiempo que pidió una vez más que la gente concurra a votar y remarcó la importancia de la fiscalización de las urnas.

"Amagamos, pero no volvemos al pasado", subrayó Macri, quien además hizo varias alusiones al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y al "dedito" del cual se quejó durante uno de los cruces que tuvieron a lo largo del debate del pasado domingo en Santa Fe.

En este sentido, afirmó: "No queremos deditos que nos disciplinen y nos digan cómo pensar".

En medio de las chicanas hacia el candidato opositor, el mandatario aludió a una de las frases de Fernández sobre las dificultades económicas de los adultos mayores, al tomar el celular de una jubilada y decirle: "Abuela te saco el teléfono porque no lo podés tener".

Acompañado por su esposa, Juliana Awada y el diputado nacional de la UCR Mario Negri, entre otros, el Presidente interactuó y bromeó con sus seguidores, a quienes en un momento les pidió que le cantaran el tema de campaña "Hay gato para rato".

Con una alusión mística, levantando su mano hacia el cielo el Presidente se refirió a la jornada inestable: "Llueve, esta lluvia es una bendición, Dios nos está acompañando, que nos moje bien", resaltó.

Además, destacó la presencia de los seguidores de Juntos por el Cambio por haberse movilizado por sus propios medios, al remarcar que "no hubo ningún colectivo", en línea con una de las críticas que se le suelen hacer a las movilizaciones del peronismo.

Por otra parte, el jefe de Estado agradeció al electorado del sur cordobés por el acompañamiento brindado con su voto el 11 de agosto en las primarias.

Córdoba se constituyó en uno de los dos distritos en los que triunfó el oficialismo nacional (el otro fue en la Ciudad de Buenos Aires), aunque no le permitió evitar la derrota.

En ese sentido, volvió a reconocer el impacto de la crisis económica en la ciudadanía al considerar que ese peso "cayó sobre la clase media", y dijo entender el "agobio" de ese sector, pero aclaró: "Los escuché y la etapa que viene habrá foco en el alivio".

En la misma línea, reiteró que de lograr un segundo mandato "se viene el crecimiento, el desarrollo" y "el alivio del salario".