Lavagna se niega a ser ministro en un futuro

El candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó que va a ser “presidente o nada”, aunque señaló que su espacio político está dispuesto a “sentarse en una mesa de diálogo” con el gobierno que resulte electo el 27 de octubre próximo.

Consultado si será “presidente o nada” (en referencia a si aceptaría un cargo en un hipotético gobierno de Alberto Fernández), respondió: “Nada”.

No obstante, señaló que “eso no significa que el espacio político al que pertenezco no esté dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo” y recordó que “hace un año que venimos hablando de formar un gobierno de unidad nacional”.

En declaraciones a radio La Red, Lavagna señaló además que se sintió “incómodo” en el debate al no poder “contribuir” en contra de la polarización. “Es cierto que me he sentido así (incómodo) porque era poco lo que se podía contribuir en términos de disminuir la fuerte polarización”, explicó.