Guiño de EE. UU. a Argentina al rechazar a Brasil en la Ocde

Los Estados Unidos se negaron a respaldar la propuesta del Brasil para unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), al tiempo que apoyaron los pedidos de ingreso por parte de la Argentina y Rumania, según consigna la agencia Bloomberg,

De acuerdo con una carta enviada el 28 de agosto pasado, por el secretario de Estado de los EE.UU. Michael Pompeo, al secretario general de la Ocde, el mexicano Angel Gurría, y a la cual tuvo acceso Bloomberg, Washington prefería la ampliación de ese selecto nucleamiento de países “a un ritmo mesurado”.

“Los Estados Unidos siguen prefiriendo la ampliación a un ritmo mesurado que tenga en cuenta la necesidad de presionar por la gobernanza y la planificación de la sucesión”, dice la misiva.

Un alto funcionario estadounidense que pidió no ser identificado dijo que “los EE.UU. apoyan la ampliación medida de la Ocde y una eventual invitación al Brasil, pero impulsa a la Argentina y a Rumania, dado los esfuerzos de reforma económica y el compromiso de estos países con los mercados libres”.

La carta contradice la postura pública que tuvo el presidente Donald Trump en marzo pasado cuando apoyó el ingreso del Brasil a la Ocde durante una conferencia de prensa junto con el presidente Jair Bolsonaro en ocasión de su visita oficial a Washington.

El gobierno brasileño no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. Un funcionario de prensa de la Ocde en París no hizo ningún comentario de inmediato.

El respaldo de EE.UU. a principios de este año fue uno de los primeros beneficios claros provenientes de la estrecha alineación con el gobierno Trump. Durante el viaje de Bolsonaro a Washington, Brasil ofreció a EE.UU. acceso a la plataforma de lanzamiento de cohetes Alcantara en el noreste del país, viajes sin Visa para turistas estadounidenses y cooperación sobre el tema de Venezuela.

Trump, a su vez, cumplió con su compromiso de designar a Brasil como un aliado principal no miembro de la Otan. Críticos del acuerdo habían cuestionado si el apoyo estadounidense se materializaría.