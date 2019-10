Fernández dijo que Cristina Kirchner no tendrá injerencia en el gabinete

Alberto Fernández aseguró ayer que Cristina Fernández de Kirchner tendrá “cero injerencia” en el armado de su gabinete en caso de que gane las elecciones presidenciales, aunque aclaró que sí trabajará con ella para aprovechar la experiencia que tiene como ex presidenta.

El candidato del Frente de Todos habló con el periodista Luis Novaresio y en la extensa entrevista dio por “resuelta” la elección. “En las primarias hubo una enorme diferencia, las encuestas dicen que esa diferencia se amplió. “Veo que las encuestas parecen decir que no habrá segunda vuelta”, reafirmó.

Y aseguró que Cristina “va a tener cero injerencia” en el armado del gabinete. Pero volvió a darle protagonismo a la ex presidenta en su hipotética gestión. “Si la pregunta es si voy a trabajar con ella, es sí, porque es una mujer con 8 años de experiencia, y una dirigente de envergadura que puede ayudar mucho”, aclaró.