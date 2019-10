Sica anticipó proyectos para reactivar pymes y el empleo

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, se reunió en el Senado con integrantes del bloque de Cambiemos para explicar los detalles de las medidas que enviará el Gobierno al Congreso en los próximos días, para el desarrollo productivo y la reactivación del empleo joven y de las pymes.

Sica estuvo en el salón Gris de la Cámara alta con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y con el presidente de la comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich, a quienes les brindó detalles de las iniciativas que ingresarán en las próximas horas en el Congreso.

Aunque no se difundieron detalles de los proyectos, trascendió que se trata de planes que promueven el desarrollo de las pymes, además de la reactivación del empleo, especialmente en el fragmento de los jóvenes.

Sobre la propuesta de empleo para jóvenes anunciada por el presidente Mauricio Macri como parte de las metas que se fijó para un eventual segundo gobierno, el ministro Sica explicó el lunes que “la desocupación castiga mucho más fuerte a los jóvenes de entre 17 y 24 años”.

El ministro indicó que se trata de un segmento etario donde hay “problemas de empleabilidad por falta de experiencia y capacitación”.

El funcionario añadió que el beneficio consiste en que todas las empresas que tomen empleados de entre 17 a 24 años, en el primer año no paguen aportes patronales, y en el segundo año solo paguen el 25% del monto estipulado.

El beneficio se complementa con un 20% de reducción del denominado Monotributo Joven.

El ministro dijo que la iniciativa, junto con un paquete de medidas que benefician a las pymes, será presentada seguramente la próxima semana en el Congreso.

Y la consideró en la misma línea que las anunciadas la semana última, cuando el Presidente propuso reducir a cero las contribuciones patronales por cada empleado nuevo que contraten las pymes durante todo el 2020, y pagar la mitad durante 2021.

Los puntos principales apuntan a bajar de 35% a 22% el Impuesto a las Ganancias para las pequeñas empresas, las micropymes; reducir a la mitad los impuestos y suavizar la transición de las empresas que pasan del monotributo al régimen general; crear la Cuenta Unica Tributaria que permitirá a las empresas pagarle a la Afip con las deudas que la Afip tiene con ellas; y eliminar las contribuciones patronales a los nuevos empleos creados durante 2020 y reducir la carga a la mitad en 2021, sólo para las empresas que aumenten su plantilla de empleados.

El ministro reconoció “las dificultades que están pasando” las pequeñas y medianas empresas, por lo cual les recordó que desde el Gobierno pusieron “a disposición todas las herramientas disponibles ante los cambios que no esperábamos”, según un comunicado de la entidad empresaria.