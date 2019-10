Asalto en un vivero: mataron al dueño y al presunto entregador

Un asalto y toma de rehenes en un vivero de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, terminó en tragedia ayer: mataron al dueño, de 67 años, y a uno de los empleados, acusado por la Policía de haber entregado a sus patrones.

El hecho comenzó cerca del mediodía cuando llegaron tres ladrones al comercio, ubicado en la esquina de las calles Illia y 12 de Octubre.

La Policía logró liberar inicialmente a la esposa del propietario, Gladys Rodas (77), que fue hospitalizada.

En el lugar trabajó el Grupo Halcón, Defensa Civil y el Same.

Tras dos horas de operativo, la Policía logró entrar al vivero, adonde halló los cadáveres del dueño, identificado como Vicente Oscar Gramuglia, y de su empleado, Juan Carlos Martínez (68).

Las fuentes dijeron que el líder de la banda, bajo los efectos de las drogas, se peleó con el empleado porque, según sostuvo, no había “nada” para robar en el lugar. Sus dos cómplices decidieron escapar cuando todo estalló.

La Policía detuvo a Jonathan Emanuel Godoy, de 27 años. Según se estableció, tenía un pedido de captura por un robo cometido el 18 de septiembre.

De acuerdo con las pericias, Godoy asesinó a cuchilladas al presunto entregador y al dueño del vivero.

La hija de los dueños del vivero, la abogada Greta Gramuglia (46), habló con Clarín y dijo no creer que el empleado haya entregado a sus patrones.

“Mamá se escondió en el baño y me avisó que habían matado a papá”, señaló entre lágrimas la mujer.

“Si bien es todo muy prematuro, este delincuente habría ingresado, según la hija del dueño, con dos personas, pero al encontrarse bajo efecto de estupefacientes, (los cómplices) habrían huido de la vivienda”, detalló un jefe policial.

Consultado sobre por qué se produjeron las muertes, según los dichos de la esposa del dueño, el ladrón “habría expresado que no era lo que buscaba y había asesinado a uno de los entregadores”, en alusión al empleado.

Con el fin de dar con los delincuentes que escaparon, ayer se realizaban varios operativos en la zona, por agentes de la Jefatura Departamental de Almirante Brown y por fuerzas especiales.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 5ª de Almirante Brown y la fiscal Laura Alfaro, de la UFI N° 11 de Lomas de Zamora.