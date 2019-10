Campaña y propuestas para la Justicia en la agenda de Macri

El presidente Mauricio Macri pidió ayer “cuidar nuestro voto” en un acto de la marcha “Sí, se puede” en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y advirtió que eso “tiene que llevarnos a que esta elección del 27 de octubre tiene que ser la de mayor participación desde 1983”. Se trata de la conclusión de una jornada que además, lo tuvo como rpotagonista de propuestas para el Código Penal, enfocadas en “una justicia para las víctimas”.

Macri presentó ayer, antes de marchar en Bahía Blanca junto a María Eugenia Vidal, varias propuestas incluidas en su proyecto de reforma del Código Penal.

“Todos los argentinos tenemos derecho a una Justicia que nos ampare y respalde. Estas son 4 propuestas para modernizarla y agilizarla, para que esté al servicio de todos”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter, bajo el hashtag #PropuestasNuevaEtapa.

La primera propuesta, titulada “Un Código Penal moderno”, recuerda que el Gobierno presentó un proyecto de reforma del Código Penal con penas más altas para delitos de narcotráfico, portación de armas de fuego, ambientales y corrupción.

“Los corruptos podrán recibir hasta 12 años de prisión. Manejar borracho no será infracción sino delito penal. Penaliza con más fuerza los delitos motivados por género o discriminación y controla a los que delinquieron”, ejemplifica Macri.

También señala que “hoy quien sale en libertad después de violar no es controlado, mientras que con el nuevo Código será supervisado por 10 años”.

En el segundo ítem habla de “Juicios y condenas más rápidas en todo el país”.

Allí recuerda que el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya funciona con éxito en Salta y Jujuy, logra que procesos que “antes llevaban 3 años ahora llevan 13 días”, y promete extenderlo al resto de las provincias.

El tercer punto se titula “Sancionar y ayudar a los menores que cometen delitos”.

Allí sostiene que hoy el Estado no acompaña a los menores que cometen delitos. “No ayuda a evitar que caigan de nuevo en el crimen ni les da alternativas para que encuentren su lugar en la sociedad”.

Entonces afirma que con el nuevo régimen se propone “un abordaje integral” que incluye “la participación de la familia del menor, sus referentes y la víctima”.

“Incorporamos acciones socioeducativas y disciplinarias que dejan la privación de la libertad como último recurso”, remarca.

La última propuesta plantea “Terminar con los delitos de las barrabravas”.