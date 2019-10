Mauricio Macri pidió fiscalizar el voto “para que no haya picarones”

El presidente Mauricio Macri llamó a fiscalizar el voto en las próximas elecciones “para que no haya picarones”, al encabezar la marcha del “Sí se puede” en Santa Fe.

“Tenemos que hacer otra cosa para que no haya picarones, tenemos que fiscalizar”, apeló el jefe de Estado al hablar en Rafaela, donde cerró una gira que incluyó actos en Esperanza, Humboldt y Nuevo Torino.

En el acto de Rafaela, segundo de la tarde tras su paso por la ciudad de Esperanza, Macri dijo que los argentinos “queremos que nos digan la verdad, que no maquillen la realidad, porque si sabemos cuál es la realidad la podemos cambiar y mejorar, porque juntos somos capaces de cualquier cosa”.

Y dijo que “hemos empezado a darle batalla al narcotráfico como nunca antes”, refiriéndose “a los santafesinos que lo sufren” a ese flagelo.

Macri dijo saber que “este último año y medio ha sido muy duro para todos, y que la clase media ha sido la que más a puesto el hombro”, por lo que destacó que escuchó y tomó nota, y prometió que “ahora viene algo distinto”.

“Es importante que ustedes sepan que el esfuerzo que han hecho no fue en vano, porque empezamos a resolver problemas que arrastramos más de 70 años; los que nos jugamos por el cambio hemos decidido ser parte de la solución y no del problema”, añadió.

Previamente, el primer mandatario convocó en Esperanza a militantes y simpatizantes del oficialismo a convencer a amigos o vecinos que “están enojados” para que se sumen a una nueva etapa, que será la del “crecimiento, el empleo y la mejora del salario”.

En esa ciudad situada 40 kilómetros al oeste de la capital provincial estuvo acompañado por su esposa, Juliana Awada; el intendente de la ciudad de Santa Fe, el radical José Corral y el candidato a diputado nacional por el PRO Federico Angelini.

Macri, con un tono disfónico que atribuyó a “tantos viajes”, sostuvo que al ciudadano contrariado porque los últimos tiempos han sido duros “lo escuchamos, lo entendimos, y en esta nueva etapa que comienza vamos a estar cerca porque ahora viene el crecimiento, el empleo, la mejora del salario, ahora va a mejorar el bolsillo y el fin de mes”.

“Viva Argentina, carajo”, arengó parafraseando a una seguidora, a quien luego le preguntó “¿a cuántos me convenciste ya?”.