Cuadernos: “El juicio nunca va a arrancar”

Gerardo Ferreyra, el directivo de Electroingeniería al que este miércoles le revocaron la prisión preventiva en la causa de los Cuadernos de las coimas, dio a entender que hubo un “cambio” en la Justicia tras el triunfo del Frente de Todos en las Primarias de agosto.

“Indudablemente la política se hace sentir en los tribunales, tanto es así que ustedes -los periodistas- están hablando de un cambio después de las Paso. En Comodoro Py siempre han estado atentos a lo que pasa políticamente”, afirmó el empresario.

En ese contexto, Ferreyra pronosticó que el juicio por los Cuadernos no va a comenzar “nunca” -pese a que una parte ya fue elevada a la etapa de debate- e hizo una polémica comparación. “Claudio Bonadio elevó a juicio oral toda la causa, pero lo que me dicen mis abogados es que este juicio no va a arrancar nunca. Como el de la Amia”, lanzó.