Precios: piden que la Corte aclare el alcance de su fallo

El ministro de Justicia, Germán Garavano y su par de Interior, Rogelio Frigerio, cuestionaron el fallo de la Corte Suprema sobre la rebaja del IVA y Ganancias y adelantaron que el gobierno pedirá al máximo tribunal que “clarifique los alcances” de esa resolución “para tomar las medidas respectivas” que permitan cumplir con la obligación de recompensar a las provincias y evitar pérdidas en la coparticipación federal.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el Gobierno “respeta la República y la división de poderes” y siempre “acató los fallos”, pero advirtió que la cautelar de la Corte Suprema que ordena compensar a las provincias por reducción de impuestos coparticipables “es difícil de cumplir” mientras “no haya una claridad” sobre el cálculo del dinero a remitir.

A su vez, Garavano dijo que “hay que esperar que la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas respectivas”, durante una disertación de los tradicionales almuerzos del Rotary Club en el Hotel Sheraton Libertador.

Garavano lamentó que la Corte haya “dejado de lado la tradición” de no dictar resoluciones “que puedan involucrarse de algún modo en un proceso electoral”, a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

En un fallo dividido, los jueces del máximo tribunal aceptaron ayer el amparo presentado por 15 provincias contra el decreto del presidente Mauricio Macri, decisión tomada tras las Paso el 11 de agosto pasado.

El ministro consideró que el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz expresa “los problemas que tiene (el fallo) en términos de lo que ha sido hasta ahora la doctrina propia” del alto tribunal “en un tema tan sensible”.

“El Gobierno va a cumplir con esa medida cautelar, pero en los próximos días va a presentar un pedido de aclaratoria sobre cómo se cumple esa medida cautelar porque es muy genérica en términos de que no se debe afectar la recaudación de las provincias”, afirmó.

Sobre este punto, Garavano explicó que “es imposible saber cuánto corresponde al IVA” porque “la recaudación es dinámica”.

Consultado sobre la hipótesis lanzada desde la Coalición Cívica sobre una supuesta “falta de independencia” y filiación “peronista” de los supremos Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, Garavano respondió: “Quiero creer que no; sí hay tres jueces que han votado cosas muy sincronizadamente, pero quiero creer que comparten la mirada sobre esos temas y no que hay una mayoría asignada a un partido”.

En tanto que Frigerio “El IVA y Ganancias son impuestos que se coparticipan y cuando se reducen benefician a los argentinos”, sostuvo, pero advirtió que “hasta que no haya una claridad respecto a de qué parámetro estamos hablando también es difícil cumplir con esta medida cautelar”.

El fallo de la Corte “es una medida cautelar, no va al fondo de la cuestión, es un poco imprecisa, con lo cual no sabemos sobre qué montos estamos hablando”, dijo el ministro.