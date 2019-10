Fernández solicitó a los pilotos de Aerolíneas que no realicen más paros

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, les pidió a los pilotos de Aerolíneas Argentinas que no realicen más paros. En el marco de una conferencia de prensa durante su viaje por San Juan, Fernández dijo que “estoy decidido a poner de pie nuevamente a Aerolíneas Argentinas, confío en los que trabajan ahí y les pido que no provoquen este estado de cosas”.

“Si mi palabra pesa, les pido que no tomen esas medidas, no es un buen momento. Si podemos hacer algo para no tener un conflicto el fin de semana, se los voy a agradecer”, agregó Fernández.

Acompañado por María Eugenia Bielsa, Sergio Uñac, Eduardo “Wado” De Pedro y José Luis Gioja, Fernández destacó que “entiendo muy bien el reclamo que tienen”.

Asimismo, el candidato del Frente de Todos dijo que si gana hará “un gobierno de un presidente con 24 gobernadores”, para que la Argentina se transforme realmente “en un solo país federal”.

“La Argentina que tenemos que construir la vamos a hacer sobre la base de este modelo de trabajar juntos, dejando de lado egoísmos y uniendo fuerzas, como vemos que lo han hecho en San Juan”, sostuvo Fernández durante una visita a la provincia cuyana, en la que el dirigente acompañó al gobernador peronista Sergio Uñac a inaugurar el “Paseo de las Palmeras”, que es una ampliación del Parque de Mayo de la ciudad capital de San Juan.