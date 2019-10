Carrió: “Tres jueces del PJ atacan a Macri”

La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo ayer que, a partir del fallo de la Corte Suprema según el cual la reducción del IVA no puede afectar la coparticipación, “queda al descubierto que los que no quieren bajar impuestos son los gobernadores del PJ”.

Desde su cuenta de Twitter, Carrió se refirió a la resolución de ayer del máximo tribunal y expresó que “queda claramente al descubierto que los que no quieren bajar impuestos son los gobernadores del PJ”.

Junto a Paula Oliveto, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, la legisladora sostuvo también en un comunicado de la Coalición Cívica que “tres jueces PJ atacan a Macri 20 días antes de las elecciones, eso no es un tribunal independiente”.

De esa manera se refirieron a los magistrados Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti -identificados con el justicialismo-, que votaron a favor del reclamo realizado por 15 gobernadores de la oposición.