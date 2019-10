"El gran derrotado fue Fernández"

Tras la victoria del oficialismo local, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, consideró ayer el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue "el gran derrotado" del domingo, y dijo que con su visita a la provincia "mostró que no vuelven mejores", sino "peores, con más ostentación de poder y corrupción".

En declaraciones, el también presidente de la UCR celebró el triunfo del radical Rodolfo Suárez, que fue electo como su sucesor, y confió en que "hay chances de que Juntos por el Cambio se ponga competitivo" de cara a los próximos comicios nacionales.

"Alberto Fernández mostró que no vuelven mejores, si vuelven, sino que vuelven peores, con más ostentación de poder, corrupción, con más bolsos de (José) López; esa es la imagen que dieron en Mendoza", sostuvo Cornejo.

En este sentido, el dirigente oficialista volvió a opinar que Fernández intentó "nacionalizar la elección" en su provincia y consideró que terminó siendo "el gran derrotado".

"Hicieron ese despliegue de aviones privados con muchos gobernadores que venían a darle el apoyo a (la candidata kirchnerista Anabel Fernández) Sagasti, algo impropio de Mendoza, aviones costosísimos, todo por un acto partidario de menos de 40 minutos para no anunciar nada", señaló.

Ayer, Cornejo recibió a su sucesor en la Casa del Gobernador para festejar con un desayuno el triunfo electoral del domingo.

Tras el encuentro, Suárez le agradeció al saliente mandatario provincial por su apoyo y a la ciudadanía por "su voto de confianza para seguir por este camino de orden y transparencia".