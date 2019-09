El radical Suárez se impuso con más del 50% en Mendoza

El candidato radical del frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suárez, se impuso ayer en las elecciones locales por amplio margen sobre la postulante del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, a menos de un mes de los comicios presidenciales.

De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Suárez alcanzaba el 51,04% de los votos, delante de Fernández Sagasti, que llegaba al 34,44%.

En tercer lugar se ubicaba José Luis Ramón, con el 8,19%, y cuarta quedaba Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda, con el 3,14%, con el 28,76% de las mesas escrutadas.

Los datos oficiales fueron difundidos pasadas las 21:00, una hora después de que Fernández Sagasti reconociera públicamente la derrota, y se aguardaba la palabra de Suárez en el búnker oficialista.

A la provincia asistieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau para celebrar junto a Suárez y al actual gobernador, Alfredo Cornejo, a quien le atribuyeron el triunfo y le auguraron un importarte rol en la escena nacional.

A las 20, cuando todavía no se habían difundido los primeros resultados oficiales, Fernández Sagasti salió a hablar en su búnker y reconoció la victoria del oficialista.

"Quiero agradecer a todos los que confiaron en nosotros, pero la diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador para felicitarlo", afirmó la legisladora nacional.

Muy emocionada, Fernández Sagasti destacó la "experiencia" de pelear por una Gobernación "con 35 años", y detalló que había hablado con los integrantes de la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Estamos muy contentos porque sabemos que nuestro frente ha logrado una gran cantidad de votos. Hay departamentos que estamos luchando para poder recuperarlos. Agradecerles porque con 35 años estar viviendo esta elección, es una experiencia inolvidable. Me van a tener en el Senado defendiendo a Mendoza, como siempre", señaló.

Por su parte, el candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijo que "los gobiernos que hacen bien las cosas son validados en las urnas" y mencionó que "esa señal no sólo es importante para la elección nacional de octubre, sino para toda la Argentina".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que en las últimas semanas "estoy viendo un clima diferente". Y el diputado nacional mendocino Luis Petri afirmó que "es un triunfo contundente en toda la provincia" y que se trató de un "fuerte espaldarazo a Cornejo".