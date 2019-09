Exabrupto de Rattazzi en una convención

El presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, participó de la 40ª Convención anual del Instituto Argentino de Finanzas (Iaef) que se llevó a cabo en Bariloche. Durante la disertación cuestionó la gestión de Mauricio Macri y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner con un exabrupto.

Al criticar a la ex presidenta y los votantes que acompañaron la fórmula en la que ella participa, “¿cómo puede haber un 30% de argentinos que voten a Alí Babá y los cuarenta ladrones sin que les importe nada?”, se preguntó.

“Macri puso todo en la parte institucional. Fue extraordinario lo que mejoró el pacto fiscal. Se quisieron hacer cosas bien, pero cuando entró dijo que iba a llevar la inflación a un dígito y la pobreza a cero. Y la inflación está totalmente fuera de control y hay más pobreza de la que había, aunque no tenemos datos certeros de cuánto había”, afirmó por otra parte el empresario. Vale señalar, el ejecutivo es un activo militante del oficialismo.