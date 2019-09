Macri instruyó a Lacunza para que insista con destrabar el desembolso

Mauricio Macri es el más optimista en Casa Rosada sobre su eventual reelección, pero en términos institucionales ya asumió que no debe descartar una probable transición política con Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos que venció en las Paso con un porcentaje cercano al 50 por ciento de los votos.

Macri sabía que los 5.400 millones de dólares del desembolso no iban a llegar antes de los comicios y menos aún con Fernández asegurando a fondos e inversores que su modelo de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se apoyaría en la experiencia uruguaya.

Durante un almuerzo en la Fundación Mediterránea, el candidato opositor dijo en público lo que estaba comentando en privado. El modelo uruguayo implica una extensión de los plazos a pagar la deuda externa en relación directa del crecimiento al PIB durante un determinado período de tiempo.

Lacunza tiene previsto viajar a Washington en 18 días para iniciar una negociación con la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, destinada a obtener el desembolso de 5.400 millones de dólares que ya debió haber aterrizado.

Las autoridades del Fondo sostienen -en privado- que las condiciones políticas han cambiado en la Argentina, y que esperarán el resultado de los comicios de octubre para reiniciar las conversaciones con la administración de Macri.

El ministro de Hacienda comparte la perspectiva de la directora Georgieva, pero a continuación argumenta que Argentina cumplió con los términos técnicos del Stand by Agreement y que las razones electorales no pueden trabar un desembolso acordado en septiembre de 2018.

La directora Georgieva -que sucedió a Christine Lagarde- responde a las instrucciones del board del FMI, y no moverá un sólo centavo de dólar hasta que llegue una orden clara y directa.

Macri estuvo con Donald Trump y su esposa Melania en un cóctel protocolar servido en el hotel Palace de New York.

El Presidente argentino comentó en la Casa Rosada que su colega americano “se mostró preocupado por la situación política y electoral” del país, pero a diferencia de otras oportunidades no hizo ningún gesto de poder para apoyar a su amigo personal que llegó a la Casa Rosada.

En este contexto, Macri decidió que instrumentará una negociación institucional con el FMI sin que importaran los resultados de la elección presidencial. No quiere poner en juego una eventual transición con Fernández, que se encontraría sin la continuidad de una agenda de negociación directa con las autoridades del Fondo.

“Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que haya desembolso. Antes o después de las elecciones. Es nuestra obligación, gane quien gane”, dijo Lacunza en Washington cuando le preguntaron cuál era la instrucción de Macri .