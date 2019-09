Absolvieron a D’Elía en una causa por discriminación

El dirigente social Luis D’Elía, detenido en la cárcel de Marcos Paz por la toma de la comisaría de La Boca, fue absuelto en un juicio oral en donde se lo acusó de incitación a la discriminación. Es por haber llamado “paisanos” a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex integrantes de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo.

Un rato antes, D’Elía había insistido en denunciar una persecución política en su contra y hablar de las causas en su contra para “neutralizarlo”. La fiscalía, a cargo de Guillermo Marijuan, pidió seis meses de prisión y la querella, a cargo de la Daia, un año.

El delito de incitación a la discriminación tiene una pena máxima de tres años de prisión.

Tras una hora de deliberación, el juez Sebastián Casanello decidió esta tarde que no había existido un delito en sus declaraciones.

D’Elía está preso desde febrero de 2019, para cumplir la condena a tres años y nueve meses por la toma de la comisaría 24 en La Boca en 2004. Antes había estado detenido unos meses en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, caso por el que también está procesado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros.