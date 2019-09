Lavagna reclamó el despido de un funcionario

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, destacó ayer la importancia de la emergencia alimentaria y cuestionó a miembros del gabinete nacional, en especial a Pablo Avelluto, quien negó la necesidad de reforzar partidas presupuestarias para paliar la situación social, como lo definió el Congreso.

Lavagna consideró que “alguien que no tiene la más remota idea de lo que está pasando en la realidad del país no merece estar en un puesto público”, al remarcar su opinión sobre las expresiones de varios funcionarios de Cambiemos y, en particular, el secretario de Cultura, Pablo Avelluto.

“Que un secretario de Cultura haya negado la existencia de este problema y nadie le dijo nada es grave”, señaló Lavagna y apuntó que “ese señor vive en las nubes y, en todo caso, ni el Presidente ni el jefe de Gabinete (Marcos Peña) fueron capaces de tomar la decisión que tenían que tomar”.

En ese sentido, se preguntó por qué “el Presidente no despide en el mismo momento que escucha a uno de sus hombres de Estado decir que el problema de la desnutrición y el hambre no existen acá”.

Avelluto, semanas atrás, había dicho que el hambre “es un eslogan de campaña”, ya que “parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre y eso es mentira”.

Lavagna ratificó sus críticas al Gobierno por la posición que adoptaron varios de sus funcionarios sobre la emergencia alimentaria y luego adelantó que mañana visitará el partido bonaerense de Vicente López.