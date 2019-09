Desestimaron una denuncia contra Aguad por sus dichos sobre el ARA San Juan

El juez federal Daniel Rafecas desestimó una denuncia contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la que se lo acusaba de haber cometido el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, por las declaraciones que hizo sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan durante el último acto del Día de la Armada.

“Las declaraciones del ministro Aguad por sí solas no configuran aquellos actos descriptos en el artículo 248 del Código Penal y, en consecuencia, no pueden, en modo alguno, afectar la regularidad del funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos administrativos”, sostiene el fallo.

Aguad había sido denunciado en mayo por la abogada Valeria Carreras, en representación de un grupo de familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan ocurrido en noviembre de 2017.

Carreras había acusado a Aguad de cometer delitos al asegurar que la tragedia ocurrida con el ARA San Juan estaba vinculada a “la falta de entrenamiento y a la falta de capacidades adquiridas (...) el paso de conocimientos y experiencia entre generaciones no son bien transmitidas, pueden causar una tragedia”.

Al archivar el caso, Rafecas citó la declaración completa de Aguad, reconstruida por el fiscal Ramiro González, ocurrida el 15 de mayo de 2017 en un acto por el Día de la Armada Argentina.