Laura Alonso “enamorada”: piden apartarla de una causa

El abogado defensor del financista Federico Elaskar pidió apartar a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, de su rol de querellante en el juicio por la llamada “ruta del dinero K” ante el Tribunal Oral Federal 4 que juzga a su cliente junto al detenido Lázaro Báez.

“Es un pedido, no para la OA como institución, sino a la persona de Laura Alonso, que aparece como querellante”, sostuvo el abogado José Manuel Ubeira, defensor de Elaskar.

El tribunal resolvió dar vista a las partes para que respondan en la audiencia del miércoles próximo, mientras se continúa con la etapa testimonial en el debate oral.

“No hay mejor forma de ver como camina un rengo que verlo caminar”, argumentó el abogado al aludir a la “etapa final del proceso” en la que en un futuro el organismo hará su alegato final.

“La figura como titular de Laura Alonso no reúne los mínimos requisitos para representar a la OA en este debate”, agregó.

Además, recordó que la funcionaria “públicamente se manifestó enamorada del presidente de la república”.

“Más allá de la simpatía que a uno le genera que la gente se enamore, una persona que está en el ejercicio de control del gobierno actual no puede tener una manifestación pública en la que se refiera a su jefe en estos términos”, expuso en la audiencia en los tribunales federales de Retiro.

El letrado agregó que “nadie le puede pedir a la OA imparcialidad, pero sí objetividad en el ejercicio de sus funciones”.

Ubeira hizo el planteo al finalizar la audiencia del debate en el que están acusados Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Elaskar, el financista Leonardo Fariña, entre otros, por presunto lavado de dinero producto de delitos con la obra pública en el kirchnerismo.

El tribunal escuchó testigos y debe decidir también cuándo escuchará a Lázaro Báez, quien pidió prestar declaración indagatoria.

Lavado y evasión

Federico Elaskar es investigado por lavado de dinero y, por otra parte, por supuesta evasión.

En diciembre, el juez Sebastián Casanello rechazó unificar la causa por supuesta evasión fiscal, que involucra 672.500 pesos correspondientes al pago de impuesto a las ganancias por el período 2009, porque sostuvo que el objeto procesal es diferente y la causa que él instruye fue elevada a juicio.