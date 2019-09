El FMI confirmó que frenó el desembolso de USD 5.400 millones

“El programa financiero de Argentina con el Fondo Monetario Internacional estará en suspenso durante algún tiempo, a medida que la Argentina resuelva la incertidumbre política y económica que atraviesa”, dijo el director gerente interino del organismo multilateral de crédito, David Lipton, en una entrevista concedida a la agencia internacional de noticias Bloomberg.

El FMI “trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo”, dijo Lipton. Y analizó: “La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja”.

Con estos dichos, el ejecutivo dio un mensaje claro al gobierno de Mauricio Macri: los USD 5.400 millones que deberían haber sido depositados a comienzos de septiembre como parte del acuerdo stand by firmado el año pasado, no llegarán en el corto plazo.

La entrevista fue concedida un día después de haberse reunido con Macri en Nueva York y antes de que otros directivos del Fondo almorzaran con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, este miércoles en Washington.

En el reportaje, Lipton planteó además que están abiertos a trabajar con cualquier candidato que gane las elecciones del 27 de octubre. “No es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político en el futuro, no podemos hacer eso”, analizó.

Uno de los referentes económicos que forman parte del equipo de Alberto Fernández, Emmanuel Alvarez Agis, fue muy crítico con el Fondo porque la Argentina cumplió con las metas comprometidas y no hay motivos para suspender el desembolso pautado.

Consultado por las restricciones cambiarias aplicadas por el Gobierno, el directivo del Fondo minimizó la cuestión: “Es algo que podemos monitorear”.

“Hemos tratado con países que tienen mercados paralelos en muchas, muchas circunstancias. Ese no es un gran desafío”, agregó.

“El problema más grande es cómo calmar el mercado y estabilizar la situación”, completó.

Consecuencias

En primer lugar, menor oferta de dólares. Esa menor oferta de dólares se sentirá en el caso de existir otra nueva corrida contra el peso desde los depósitos en dólares. Las consecuencias sobre las expectativas pueden jugar una mala pasada. El mercado, al darse cuenta de que no están los fondos frescos del FMI sino sólo la oferta de las reservas internacionales y algunos exportadores, podría adelantarse y decidir dolarizarse.

En segundo lugar, y quizás más preocupante, es la falta de apoyo presupuestario. En los próximos meses, el Tesoro necesitará cubrir más de $200.000 millones para financiar el déficit primario. Esa suma bien podría monetizarse. El problema es que la expansión de ese monto de base monetaria podría desanclar las expectativas de desinflación. Más aún si parte de ese excedente de liquidez se dirige a comprar divisas, mercado en el cual parece espejarse el resto de los precios de la economía.

Si ese es el caso, es esperable que los controles de capitales sean más estrictos incluso en el cortísimo plazo. Riesgo de una hiperinflación inmediatamente no lo vemos como una posibilidad plausible. Nuevamente, el tipo de cambio parece regir al resto de los precios de la economía y, mientras el Bcra pueda demostrar que tiene poder de control sobre esa variable, menor es el riesgo.

Pero sin las reservas internacionales que se acumularían producto del desembolso, las reservas netas rondan entre los USD 10.000 y los USD 15.000 millones, de los cuales USD 2.200 millones están comprometidos para el pago de deuda.