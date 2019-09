Baradel reclama la cláusula gatillo mensual para docentes

El titular de Suteba, Roberto Baradel, volvió a reclamar por la implementación de una cláusula gatillo que se implemente de manera mensual y apuntó fuerte contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, a quien acusó de no escuchar a los docentes.

"Antes de las PASO, la gobernadora dijo que iba a escuchar. Esa palabra la repitió, al menos diez veces, pero no a los docentes", señaló el sindicalista el fin de semana en el marco de un pre congreso de la CTA realizado en la ciudad de Chivilcoy.

En esta línea, el dirigente de los maestros señaló que "le presentamos una nota hace casi un mes y no nos la respondió". También responsabilizó de esto a los ministros Marcelo Villegas (Trabajo) y Gabriel Sánchez Zinny (Educación).

"Tenemos la cláusula gatillo, pero es de ejecución trimestral así que reclamamos que se ejecute mensualmente y una compensación por la devaluación. Pedimos que aumente los montos y los cupos en los comedores escolares, tampoco nos contestaron. También le reclamamos que ponga mayor atención en infraestructura, no nos respondieron", detalló.