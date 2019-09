Macri: “Si los procesos tardan años, no hay justicia”

El presidente Mauricio Macri advirtió ayer que los argentinos “necesitamos poder creer y confiar en nuestra Justicia”, la que consideró que debe estar “para servirnos” con valores como el de “la verdad” y el diálogo.

“Si los procesos tardan años, no es justicia”, manifestó el jefe de Estado, quien además sostuvo que “necesitamos un cambio en serio y no un parche”, al encabezar junto al ministro de Justicia Germán Garavano la presentación del anteproyecto que contiene el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Durante el breve discurso que dio desde Casa Rosada, Macri habló sobre la necesidad que tienen los argentinos de “confiar en la Justicia”. La cual, subrayó, “está para defendernos, protegernos”.

Además, destacó que “la gente no tiene una buena opinión” porque “es lenta y está lejos de la gente”.

Luego de haberle agradecido a quienes participaron de la redacción del anteproyecto, y de destacar algunas de las novedades que el flamante código implicaría, como el deber de decir la verdad, la digitalización de los expedientes, así como también la oralidad de los procesos afirmó, los argentinos están “cambiando la realidad en base a valores que son innegociables”. Entre ellos, mencionó “el valor de la verdad, el de la transparencia y la cultura del diálogo”.

Para luego asegurar: “Ya no nos da lo mismo que nos mientan o nos digan la verdad; tener instituciones serias, o no tenerlas; no nos da lo mismo vivir en la confrontación permanente o vivir en una sana convivencia”.

Ya al cierre de su exposición el Presidente consideró que “si la Justicia no es independiente, no es justicia”. Y aseguró: “En estos años trabajamos mucho para que la política no interviniera en la Justicia: es importante ahora que la Justicia pueda defender esa independencia”.

El jefe de Estado aprovechó para dar su discurso en tono electoral. “Estamos cambiando la realidad en base a valores que son innegociables para nosotros”, dijo.

En la misma línea, señaló: “Todos estos cambios son una muestra de que se puede, que se puede mejorar lo que no funciona; una muestra de que no podemos resignarnos porque ‘siempre fue así’. Podemos ser mejores, solo tenemos que querer, y hacer los cambios concretos que hagan falta”.

Por su parte, Garavano aseguró que la iniciativa es “histórica” y destacó que la política que impulsó el jefe de Estado durante su gestión es “clara” y destinada a “agilizar los procesos judiciales” en le marco de la iniciativa de Justicia 2020, la plataforma judicial participativa, mientras destacó que hay un ante proyecto de la ley penal y del código juvenil penal.

“Es un proyecto que tiene un consenso enorme, no tiene ninguna connotación política ni partidaria”, explicó destacando el trabajo de los miembros que elaboraron el documento.

Además, el funcionario se mostró confiado en que el oficialismo ganará los comicios de octubre. Sobre cuál iba a ser su función desde el 10 de diciembre, Garavano respondió: “Voy a estar siendo ministro”.