Melconian advirtió que "está cortada la relación" con el FMI

El economista Carlos Melconian advirtió que la Argentina se encuentra en "una situación frágil" y consideró que "está cortada la relación" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "por distintos motivos".

"Creo que en el cuarto trimestre, aunque no sea formalmente, está cortada la relación con el Fondo por distintos motivos. El motivo central es el desembolso y la segunda cuestión es que en el acuerdo no figuraban ni el control de cambios ni el reperfilamiento de la deuda", argumentó el ex presidente del Banco Nación. Sin embargo, aclaró: "No voy a llamar a eso una pateada de tablero de ninguna de las partes".

Evaluó que "quien gane las elecciones, va a tener que juntarse en enero con el Fondo" para negociar y estimó que "las metas fiscales del cuarto trimestre no se iban a cumplir aun con el acuerdo" alcanzado con el FMI.

Según Melconian, la Argentina está en "una situación frágil" y "si se repite el resultado de las Primarias, Macri dejará un rasgo de esta nueva enfermedad que es muy difícil de resolver, que es la estanflación, recesión con inflación".

"Yo nunca compré el discurso oficial de que veníamos fenómeno", indicó y aseguró que "hay cosas que resolver" porque hay una "situación delicada, complicada".

Resaltó que el problema en el país comenzó particularmente cuando perdió "el acceso a los mercados" y por eso el Gobierno "fue a buscar al único prestamista que quedaba, el Fondo Monetario".

"La contracara de semejante paquete fue el plan picapiedra, que luego terminó acentuándose cuando había un amague del tipo de cambio", analizó y afirmó: "De no haber aparecido eso, todo esto que está ocurriendo en este momento, hubiera aparecido en 2018".

En tanto, alertó que "hay un enorme problema de déficit fiscal, cuya mágica solución argentina ha sido emitir moneda o tomar deuda y ambas cosas muestran que tienen límites".

"Las dos terminan mal", enfatizó y puntualizó: "La sociedad argentina debe reclamar que no haya más déficit fiscal".