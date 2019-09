Lavagna y un gobierno de coalición

El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, consideró que "ni el bombo populista ni la patria financiera le van a permitir al país estar mejor", y afirmó que si llega al gobierno convocará "a los dirigentes respetables que hay en todos los espacios".

"Si lancé mi candidatura es para huirle a los extremos. Ni el bombo populista ni la patria financiera nos van a permitir estar mejor como país. Creo que debemos convocar a un gobierno de unidad nacional para salir de esta lógica de la grieta", señaló Lavagna.

"No quiero para Argentina ninguna alternativa extremista. Creo que en ese aspecto tenemos que ver lo que pasa en los países de la región en los que se alcanzan consensos. Hay que lograr un gobierno de unidad y si fuera presidente convocaría a los dirigentes respetables que hay en el PRO y en el Frente de Todos", apuntó el economista.

El ex titular de la cartera económica durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner estimó que en 2001, a pesar de la crisis, "la política estaba bien porque se alcanzaron acuerdos".

"La política no estuvo mal en 2001 porque se alcanzaron acuerdos entre (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín (ex presidente y entonces líder de la UCR), ya que estaba el diálogo argentino y se consensuaron decisiones que nos permitieron salir de esa crisis", evaluó. En relación al momento económico actual, Lavagna observó que la situación de crisis "se aceleró" en los últimos meses con "más inflación y recesión".