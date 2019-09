Cristina criticó la deuda y el hambre

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, encabezó ayer un acto en La Matanza, donde afirmó que "la Argentina que viene es difícil y compleja", tras apuntar a "la formación de precios" en materia de inflación y señalar que habrá que "discutir" sobre los "esfuerzos" para pagar la deuda externa.

La ex mandataria y compañera de fórmula de Alberto Fernández se expresó así al encabezar un nuevo acto de presentación de su libro "Sinceramente" en el partido bonaerense de La Matanza, junto al candidato a gobernador Axel Kicillof y su vice, la intendenta local, Verónica Magario.

"Hay una tentación muy fuerte de darle y darle a (el presidente Mauricio) Macri, pero que nadie los engañe haciéndoles creer que el fracaso de esto es por la impericia, la inutilidad o incapacidad de un presidente, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años y hoy tenemos estas consecuencias", señaló la senadora nacional.

La expresidenta insistió en que "el endeudamiento y el hambre" le "resultan intolerables" y apuntó una vez más contra el Gobierno, al sostener que "vinieron proponiendo hambre cero y se van con leyes de emergencia alimentaria".

Y también volvió a cuestionar la decisión de acudir al FMI: "Para mí, el punto de inflexión de este gobierno fue el año pasado, en 2018, cuando deciden ir al Fondo. Porque además hay toda una historia con esto, de la Argentina, de su endeudamiento y hasta también del propio Fondo".

Para la expresidenta, será necesario discutir en Argentina "el tema de la estabilización y del endeudamiento, porque el endeudamiento de Argentina como uno de los grandes motivos de desestabilización de la economía ante la crisis de deuda no es una cosa que empezó ni ayer ni antes de ayer".

"Yo tengo el registro de un Raúl Alfonsín viniendo en la democracia y poniéndole un punto final, un nunca más a los golpes militares. Yo creo que este Gobierno tiene que hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento de la Argentina", sostuvo.

Y siguieron las críticas al Gobierno al señalar que "decían que el Congreso era una escribanía": "Ellos que vinieron en nombre de las instituciones, pero las avasallaron a todas. El congreso no funciona, no se abre, no hay sesiones", sentenció.

Para Cristina Kirchner, si gana las elecciones el Frente de Todos comenzará "una etapa política diferente. Alberto (Fernández) es una persona de mucho dialogo, de mucho hablar, de mucho conciliar, pero yo quiero que también los sectores que más se han beneficiado y los que pueden seguir comiendo, estudiando, viajando, viviendo, le presten un poco de atención a los que apenas pueden sobrevivir. Me parece que esto es la etapa que viene”.