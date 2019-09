Neuquén consideró un “avasallamiento” la llegada de Gendarmería a Vaca Muerta

La ministra de Ciudadanía, a cargo de la cartera de Seguridad de Neuquén, Vanina Merlo, sostuvo que la resolución 768/19 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que faculta a Gendarmería Nacional a intervenir en Vaca Muerta, “es un avasallamiento al régimen federal”.

Merlo señaló que la medida “extiende de manera inconstitucional las áreas de actuación de Gendarmería” y que “una resolución ministerial atribuye facultades que son de las provincias, o del Congreso de la Nación, o tan sólo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta”.

La ministra neuquina agregó que “esta decisión es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias”.

Manifestó que “todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica”.

La seguridad del yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta está desde ayer a cargo de Gendarmería Nacional, que extenderá su jurisdicción en esa zona que abarca parte de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según fundamenta, la medida surge con el objetivo de asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional”, informó el ministerio a cargo de Patricia Bullrich.