Sin perspectivas para el giro del FMI a la Argentina

El próximo giro de USD 5.400 millones -que debería depositarse la semana entrante, según el cronograma oficial del Fondo Monetario Internacional- no tiene todavía una misión formal de parte del organismo, un reporte a elevar en la cúpula y una aprobación, los requisitos mínimos para que ese dinero llegue al país.

Más allá del encuentro confirmado entre funcionarios del FMI y el ministro de Economía Hernán Lacunza en Washington en la última semana de este mes, el calendario se estirará más para este desembolso que para los anteriores, sobre todo, para un Gobierno que encaró un “reperfilamiento” de la deuda a corto plazo y que empezó a sumar obstáculos a las empresas para que sus inversores extranjeros puedan cobrar obligaciones luego de la imposición de un cepo mayorista o “un paraguas cambiario”, según el seudónimo oficial.

Parte de la prensa metropolitana dio a conocer ayer una versión salida del Gobierno nacional que da cuenta de que, por el momento, esos dólares no son necesarios.

“Con las medidas cambiarias y financieras que tomamos, no hay una necesidad inmediata de recibir esos fondos”, indicó el Ministerio de Hacienda a un diario de tirada nacional.

“El último desembolso se demoró un mes”, precisaron cerca de Lacunza.

Actualmente, el contexto político en la Argentina contiene una agenda de campaña, a la que se suma la del mismo Fondo, que no tiene hoy un director gerente en funciones, más allá del liderazgo de David Lipton, actual director provisional del organismo.

“Con el reperfilamiento de la deuda y el control cambiario estamos mejor parados para enfrentar los próximos meses”, explicaron en Hacienda.

En el Gobierno no pierden el optimismo. Allí recalcan las decisiones del FMI anteayer de subrayar oficialmente que “la Argentina cumplió con todos los compromisos” y de habilitar una reunión con Lacunza. “Nosotros hemos planteado también que estamos cumpliendo con el programa fiscal y monetario acordado”, agregaron cerca del ministro, y cerraron: “El diálogo es permanente. Vamos a seguir avanzando con las reuniones que se hicieron en Buenos Aires desde el próximo 25 de septiembre en Washington”.

“Las complejas condiciones del mercado y la incertidumbre política hacia adelante hacen que la situación sea aún más difícil”, había afirmado anteayer en conferencia de prensa Gerry Rice, vocero del Fondo. “Nuestro involucramiento con la Argentina sigue fuerte”. Aunque no definió fecha y hora en la agenda, Rice señaló que esperaba que Lacunza se reuniera con el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el jefe de misión para la Argentina, Roberto Cardarelli, quienes ya se habían visto con el Ministro en agosto.