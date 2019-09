“Grabois es un hombre que está preocupado por la pobreza”

“A Grabois se lo intenta demonizar permanentemente pero, la verdad, es un hombre que genuinamente está preocupado por la pobreza”, dijo ayer el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, desde Tucumán.

Grabois “genuinamente cree que hay muchos agricultores a los que hay que darle la posibilidad de darles su tierra para labrarla”, sostuvo Fernández al referirse a las movilizaciones en centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, dijo tener “un gran respeto por Juan Grabois, porque él no habla de la pobreza como hablamos nosotros, él está metido en la pobreza”, al brindar una entrevista con Viviana Canosa (Canal 9).

Grabois, agregó Fernández, “es alguien que realmente sufre y le duele la pobreza, y las Navidades las va a pasar con la gente de la calle y no se saca fotos para mostrar lo que está haciendo”.

Aunque destacó que no comparte “sus métodos”.

Además, Fernández respondió a consultas sobre su rival político, Mauricio Macri, al ser entrevistado por La Gazeta.

“Es un gobierno que al cabo de cuatro años no fue capaz de construir un modelo de crecimiento, no fue capaz de parar la inflación que come el sueldo de los que viven del salario, es un gobierno que no tiene ideas”, resaltó el candidato peronista.