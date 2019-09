Diputados debatirá mañana el proyecto de Emergencia Alimentaria impulsado por la oposición

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá mañana el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, en una sesión que finalmente contará con la presencia del oficialismo, que aceptó tratar la iniciativa.

La sesión especial solicitada por nueve bancadas opositoras está pautada para las 11.30 y se prevé que se agote en poco tiempo a partir de acuerdos parlamentarios previos que permitirían acotar el debate.

La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

A través del proyecto se establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición", indicaron fuentes parlamentarias.

Además faculta a la Jefatura de Gabinete, "a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Con la presencia de los integrantes de las nueve bancadas que firmaron el pedido de sesión, a la oposición le sobran diputados para alcanzar el quórum de 129 legisladores, por lo que el oficialismo finalmente decidió sumarse a la sesión desde el comienzo.

El pedido de sesión especial fue firmado por los presidentes de los bloques del Frente Para la Victoria, Agustín Rossi; de Red Argentina, Felipe Solá; del Movimiento Evita, Leonardo Grosso; del Frente Renovador, Carla Pitiot; de Somos, Victoria Donda, y de Nuevo Espacio, Alejandra Rodenas, todas las cuales a nivel electoral integran el Frente de Todos.

También suscriben la solicitud el presidente del bloque Argentina Federal, Pablo Kosiner; Jorge Franco, del Frente de la Concordia Misionero e Ivana Bianchi de Unidad Justicialista, entre otros.

El interbloque Cambiemos terminó de definir su estrategia en una reunión esta tarde, en la que se repasaron diferentes escenarios de la que será la vuelta a la actividad del plenario de la Cámara tras dos meses y medio de inactividad.

"Vamos a ir a la sesión aunque nos parece sobreabundante aprobar esta ley, ya que la emergencia del 2002 está vigente", señaló un diputado radical al término de esa reunión.

La legisladora agregó: "Vamos a cuidar los recursos, por eso nos mantenemos firmes en que se le dé la potestad al jefe de Gabinete de reasignar partidas".

Igualmente, para el oficialismo el proyecto de la oposición no es claro en la redacción, ya que los cálculos del costo fiscal podrían oscilar entre alrededor de 10.000 o 4.000 millones de pesos.

"Para el Gobierno es importante que el proyecto de la oposición sí establece en su artículo sexto que se paga con reasignación de partidas presupuestarias, y que no se crea un nuevo gasto. Por eso Cambiemos acompañará", agregó la fuente consultada.

La estrategia parlamentaria de Cambiemos se terminó de perfilar este mediodía cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió en Casa de Gobierno a los jefes de las bancadas del Interbloque Cambiemos.

Se resolvió que el oficialismo no solo dará quórum sino que colaborará con los dos tercios para que pueda ser habilitada ya que no tiene dictamen de comisión, dado que el Gobierno anticipó a los legisladores que el presidente Mauricio Macri no vetará el proyecto, informaron fuentes parlamentarias.

El propio Macri sostuvo hoy que "si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estaremos disponibles".