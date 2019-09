Miguel Ángel Pichetto pidió formalmente debatir con Cristina Kirchner

El candidato a vicepresidente por el frente Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, presentó este miércoles un pedido formal ante la Cámara Nacional Electoral para organizar un debate entre los candidatos a vice de todas las fórmulas que competirán en las elecciones generales de octubre.

De esta manera, el senador rionegrino busca debatir con Cristina Kirchner, segunda en la fórmula del Frente de Todos con Alberto Fernández. Dicha instancia en la legislación electoral es optativa y no obligatoria, como en el caso de los candidatos a presidente.

Por su parte, los candidatos a presidente de las seis fórmulas que competirán en las elecciones presidenciales del 27 de octubre participarán de dos debates televisados antes de esa fecha. Uno ocurrirá el 13 de octubre en Santa Fe y el otro el 20 de ese mes en la Capital Federal.

En la carta, presentada ante la Cámara Nacional Electoral, Pichetto consideró “un imperativo de todo régimen representativo y democrático de gobierno, otorgar a los candidatos la oportunidad de exponer sus ideas y proyectos para el futuro del país”.

Además, el senador pidió que la Cámara le gire su pedido a los otros cinco candidatos a Vicepresidente para que se expidan al respecto.

Luis Rosales, candidato a vicepresidente de la fórmula que encabeza José Luis Espert, había hecho un pedido similar, que también fue refrendado por todos los otros candidatos -Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal), Cynthia Hotton (NOS) y Romina del Plá (Frente de Izquierda-Unidad)- excepto Cristina Kirchner, que no se pronunció al respecto.

La decisión del candidato de Juntos por el Cambio había adelantado su decisión a TN: “Yo no tengo problemas en debatir con ella, me gustaría”, dijo y luego agregó: “En países como Estados Unidos los vicepresidentes debaten. Estaría muy bien, y no sólo con ella, sino también con el resto de los candidatos”.